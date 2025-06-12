Радукану — о турнире WTA в Лондоне: для девушек впервые играть здесь — это очень здорово

37-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась впечатлениями от игры на турнире WTA-500 в Лондоне, в Queen's Club. Ранее там была открыта арена, которая носит имя трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея.

«То, чего достиг Энди в своей карьере, — это невероятно. Он всех нас вдохновляет. Видеть, как он открывает этот корт, — это было потрясающе. А для нас, девушек, впервые играть здесь после того, как мы много лет видели по телевизору только мужчин, — это очень здорово», – приводит слова Радукану Punto de Break.

Эмма Радукану вышла во второй круг турнира в Лондоне, где сыграет со словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой. Матч запланирован на 12 июня.