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17-летний Юстин Энгель стал самым молодым четвертьфиналистом турнира на траве с 1985 года

17-летний Юстин Энгель стал самым молодым четвертьфиналистом турнира на траве с 1985 года
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17-летний немецкий теннисист 281-я ракетка мира Юстин Энгель стал самым молодым четвертьфиналистом травяного турнира со времён его соотечественника Бориса Беккера в 1985 году. Сегодня, 12 июня, Энгель в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) в двух сетах обыграл 35-ю ракетку мира Алекса Михельсена из США — 6:4, 6:4.

Штутгарт. 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 12:10 МСК
Алекс Михельсен
35
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Юстин Энгель
281
Германия
Юстин Энгель
Ю. Энгель

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Энгель выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника 10 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Энгель сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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