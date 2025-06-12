17-летний Юстин Энгель стал самым молодым четвертьфиналистом турнира на траве с 1985 года
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17-летний немецкий теннисист 281-я ракетка мира Юстин Энгель стал самым молодым четвертьфиналистом травяного турнира со времён его соотечественника Бориса Беккера в 1985 году. Сегодня, 12 июня, Энгель в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) в двух сетах обыграл 35-ю ракетку мира Алекса Михельсена из США — 6:4, 6:4.
Штутгарт. 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 12:10 МСК
35
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
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|6
281
Юстин Энгель
Ю. Энгель
Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Энгель выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника 10 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Энгель сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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