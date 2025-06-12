Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Штутгарте
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29-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира АТР-250, проходящего в немецком Штутгарте, обыграв в матче второго круга французского теннисиста Джованни Мпетчи Перрикара (36-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Штутгарт. 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 13:45 МСК
36
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
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29
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Матч продлился 1 час 18 минут. За время игры Феликс Оже-Альяссим смог сделать три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Мпетчи Перрикар сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Феликс Оже-Альяссим сыграет с 281-й ракеткой мира немцем Юстином Энгелем.
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