Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Штутгарте

29-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира АТР-250, проходящего в немецком Штутгарте, обыграв в матче второго круга французского теннисиста Джованни Мпетчи Перрикара (36-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продлился 1 час 18 минут. За время игры Феликс Оже-Альяссим смог сделать три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Мпетчи Перрикар сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Феликс Оже-Альяссим сыграет с 281-й ракеткой мира немцем Юстином Энгелем.