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Доминик Гашек жёстко раскритиковал WTA, ATP и Францию из-за участия россиян в «РГ»-2025

Доминик Гашек жёстко раскритиковал WTA, ATP и Францию из-за участия россиян в «РГ»-2025
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Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису за участие в турнире российских спортсменов.

«Несколько дней назад в Париже завершился теннисный турнир «Ролан Гаррос». К сожалению, как и во всех турнирах, организованных WTA и ATP, в нём приняли участие российские спортсмены, которые официально не осудили СВО и не действовали соответствующим образом. Таким образом, этот турнир на территории Франции стал огромной рекламой спецоперации и из-за него было покалечено огромное количество людей.
Таким образом, WTA, ATP и Франция несут ответственность за огромное количество погибших и покалеченных жизней в ходе СВО и за другие огромные убытки, причинённые этой стране. Каждое спортивное соревнование и каждая страна, которая разрешает такую рекламу, должны заплатить Украине за это много миллиардов евро, хотя, к сожалению, это никому не вернёт человеческие жизни», — написал Гашек на своей странице в соцсетях.

Открытый чемпионат Франции — 2025 проходил с 25 мая по 8 июня в Париже. В основной сетке мужского и женского турниров в одиночном разряде выступили 17 российских теннисистов.

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