Мертенс с «баранкой» обыграла Саккари и вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

25-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс вышла в четвертьфинал турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче второго круга греческую теннисистку Марию Саккари (85-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За время матча Мертенс сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Мария Саккари сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из шести.

В четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе Элисе Мертенс сыграет с победительницей встречи между австралийкой Кимберли Бирелл и китайской теннисисткой Юань Юэ.