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Мертенс с «баранкой» обыграла Саккари и вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Мертенс с «баранкой» обыграла Саккари и вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе
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25-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс вышла в четвертьфинал турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче второго круга греческую теннисистку Марию Саккари (85-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:0.

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 14:15 МСК
Мария Саккари
85
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Элисе Мертенс
25
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За время матча Мертенс сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Мария Саккари сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из шести.

В четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе Элисе Мертенс сыграет с победительницей встречи между австралийкой Кимберли Бирелл и китайской теннисисткой Юань Юэ.

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