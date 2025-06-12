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Самсонова и Меликар-Мартинес вышли в полуфинал парного турнира в Хертогенбосхе

Самсонова и Меликар-Мартинес вышли в полуфинал парного турнира в Хертогенбосхе
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В Хертогенбосхе (Нидерланды) завершился четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-250 в женском парном разряде, в котором российская теннисистка Людмила Самсонова и представительница США Николь Меликар-Мартинес одержали победу над парой Надежда Киченок (Украина)/Магда Линетт
(Польша) со счётом 6:2, 5:7, 1-0 (10:5).

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. Победительницы выполнили три эйса, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из семи заработанных. Их соперницы два раза подали навылет, четыре раза ошиблись на подаче и использовали 3 брейк-пойнта из 13.

Соперницами российско-американского дуэта в матче за выход в финал турнира в Хертогенбосхе станут победительницы матча Вероника Кудерметова (Россия)/Элиcе Мертенс (Бельгия) — Катаржина Питер (Польша)/Нина Стоянович (Сербия).

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