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Хуберт Хуркач снялся с матча с Лаялом во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Хуберт Хуркач снялся с матча с Лаялом во втором круге турнира в Хертогенбосхе
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Польский теннисист 32-я ракетка мира Хуберт Хуркач снялся с травяного турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) из-за травмы спины. Сегодня, 12 июня, он должен был выйти на корт в матче второго круга с эстонцем Марком Лаялом, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

195-я ракетка мира 22-летний Лаял впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира ATP. Его соперником в 1/4 финала в Хертогенбосхе станет победитель поединка между австралийцем Алексеем Попыриным и Зизу Бергсом из Бельгии.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.

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