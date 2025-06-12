Диана Шнайдер одержала волевую победу над Бултер и вышла в четвертьфинал турнира в Лондоне
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Российская теннисистка 12-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В матче 1/8 финала она одержала волевую победу над 34-й ракеткой мира британкой Кэти Бултер — 2:6, 6:3, 6:2.
Лондон (ж). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 14:10 МСК
12
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
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34
Кэти Бултер
К. Бултер
Матч продолжался 1 час 59 минуты. За это время Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Бултер четыре эйса, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В поединке за выход в полуфинал Шнайдер сразится со второй сеяной турнира в Лондоне чемпионкой Australian Open — 2025 Мэдисон Киз из США.
Комментарии
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