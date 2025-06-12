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Тони Кроос посетил выпускной вечер в академии Рафаэля Надаля

Тони Кроос посетил выпускной вечер в академии Рафаэля Надаля
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Чемпион мира — 2014 по футболу в составе сборной Германии Тони Кроос принял активное участие в выпускном вечере академии Рафаэля Надаля.

«Спасибо, Тони, за то, что присоединился к нам на выпускном вечере. Ваше присутствие и выступление очень вдохновили всех нас.

Поздравляем класс 2025 года!» — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба академии Рафаэля Надаля

Выпускниками академии Надаля в 2025 году стали 52 ученика. Бывший футболист Тони Кроос оказался почётным гостем мероприятия. В церемониях прошлых лет принимали участие баскетболисты Пау Газоль и Рики Рубио, Давид Феррер, Ига Швёнтек и Карлос Мойя, а также Роджер Федерер и Мария Шарапова, которые выступали дистанционно в 2020 году.

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