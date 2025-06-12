Экс-тренер Светланы Кузнецовой находился в боксе Дианы Шнайдер во время матча с Бултер

Испанский тренер Карлос Мартинес находился в боксе российской теннисистки 12-й ракетки мира Дианы Шнайдер во время её матча с британкой Кэти Бултер (2:6, 6:3, 6:2) в 1/8 финала травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

Фото: Кадр из трансляции

Перед стартом «Ролан Гаррос» — 2025 21-летняя россиянка начала работать с Мариушем Копилом, однако после окончания турнира сообщила о прекращении сотрудничества с румынским специалистом.

Карлос Мартинес ранее работал с тремя российскими теннисистками – Светланой Кузнецовой, Дарьей Касаткиной и Маргаритой Бетовой (Гаспарян). Со всеми нашими спортсменками он начал сотрудничество в сложный период их карьеры и неизменно добивался результатов. Именно с его помощью Светлана смогла вернуться в топ-10, выиграть Кубок Кремля и попасть на Итоговый турнир WTA. С Дарьей он начал работать в 2019 году и помог ей вернуться в топ после того, как она оказалась за сотней мирового рейтинга. В 2024 году испанский специалист сотрудничал с экс первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.