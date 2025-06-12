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Экс-тренер Светланы Кузнецовой находился в боксе Дианы Шнайдер во время матча с Бултер

Экс-тренер Светланы Кузнецовой находился в боксе Дианы Шнайдер во время матча с Бултер
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Испанский тренер Карлос Мартинес находился в боксе российской теннисистки 12-й ракетки мира Дианы Шнайдер во время её матча с британкой Кэти Бултер (2:6, 6:3, 6:2) в 1/8 финала травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

Лондон (ж). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 14:10 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 2
         
Кэти Бултер
34
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Фото: Кадр из трансляции

Перед стартом «Ролан Гаррос» — 2025 21-летняя россиянка начала работать с Мариушем Копилом, однако после окончания турнира сообщила о прекращении сотрудничества с румынским специалистом.

Карлос Мартинес ранее работал с тремя российскими теннисистками – Светланой Кузнецовой, Дарьей Касаткиной и Маргаритой Бетовой (Гаспарян). Со всеми нашими спортсменками он начал сотрудничество в сложный период их карьеры и неизменно добивался результатов. Именно с его помощью Светлана смогла вернуться в топ-10, выиграть Кубок Кремля и попасть на Итоговый турнир WTA. С Дарьей он начал работать в 2019 году и помог ей вернуться в топ после того, как она оказалась за сотней мирового рейтинга. В 2024 году испанский специалист сотрудничал с экс первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

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