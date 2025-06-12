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Матс Виландер рассказал, что поражает его в игре Янника Синнера

Матс Виландер рассказал, что поражает его в игре Янника Синнера
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о том, какие компоненты игры отличают итальянца Янника Синнера от остальных теннисистов в туре.

«Сочетание раннего приёма мяча и такой мощной игры — вот что делает Синнера по-настоящему невероятным. Намного сложнее бить так сильно и стабильно, когда ты принимаешь мяч так рано. Мы видели много игроков, стоящих в трёх метрах за задней линией на грунте и наносящих мощные удары — у них есть время выстроиться и точно попасть по мячу.

Синнер так не делает. Он стоит прямо у задней линии, бьёт невероятно мощно, и я никогда не видел в своей карьере игрока, который так сочетал бы ранний приём и такую силу удара», – приводит слова Виландера Tennis 365.

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