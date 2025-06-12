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Кузнецова отреагировала на то, что её бывший тренер появился в боксе Дианы Шнайдер

Кузнецова отреагировала на то, что её бывший тренер появился в боксе Дианы Шнайдер
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на тот факт, что её бывший тренер – испанец Карлос Мартинес – был замечен в боксе серебряного призёра Олимпиады-2024 в паре, 12-й ракетки мира россиянки Дианы Шнайдер во время её матча во втором круге травяного турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

Лондон (ж). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 14:10 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 2
         
Кэти Бултер
34
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

«Поздравляю Диану Шнайдер с победой во втором круге турнира Queen’s Club в Англии и Карлоса Мартинеса — с достойным дебютом и началом сотрудничества. В добрый и успешный путь! А мы будем болеть и держать кулачки», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

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Экс-тренер Светланы Кузнецовой находился в боксе Дианы Шнайдер во время матча с Бултер
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