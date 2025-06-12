Кузнецова отреагировала на то, что её бывший тренер появился в боксе Дианы Шнайдер

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на тот факт, что её бывший тренер – испанец Карлос Мартинес – был замечен в боксе серебряного призёра Олимпиады-2024 в паре, 12-й ракетки мира россиянки Дианы Шнайдер во время её матча во втором круге травяного турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

«Поздравляю Диану Шнайдер с победой во втором круге турнира Queen’s Club в Англии и Карлоса Мартинеса — с достойным дебютом и началом сотрудничества. В добрый и успешный путь! А мы будем болеть и держать кулачки», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.