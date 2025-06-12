«Все хотят сенсаций, а потом критикуют». Джимми Коннорс заступился за Арину Соболенко

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс прокомментировал волну хейта в адрес белоруски Арины Соболенко за слова, которые она сказала после поражения от американки Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025 (7:6 (7:5), 2:6, 4:6). На пресс-конференции разочарованная Соболенко, в частности, заявила, что сыграла на ужасном уровне и если Ига Швёнтек была бы в финале, то стала бы победительницей турнира. Многие эксперты восприняли слова Соболенко как обесценивание заслуг Гауфф.

– Если вы допускаете 70 невынужденных ошибок за матч, вы, вероятно, чувствуете, что отдали его, не так ли?

– Да. Думаю, что всё дело в этом. После сложного матча – будь то финал чемпионата Франции или Уимблдона – неважно, все хотят сразу же услышать ваши мысли. Возможно, было бы лучше дать им [спортсменам] пять минут. Дайте игрокам перевести дух. Но они хотят услышать всё сразу, они хотят сенсаций. А потом критикуют… Эти ребята думают, что знают, о чём говорят, хотя сами они этого не делали и не были там. Вы можете сидеть и говорить: «Ну, я это видел… Я столько раз смотрел теннис и знаю, что у вас на уме». Вы не знаете, что у нас на уме. Вы понятия не имеете. И, кстати, не у каждого игрока на уме одно и то же. Каждый человек индивидуален. Позвольте игрокам иногда переводить дух, — приводит слова Коннорса The Tennis Letter со ссылкой на подкаст Advantage Connors Podcast.