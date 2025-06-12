Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Попырин потерпел поражение от Бергса во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Попырин потерпел поражение от Бергса во втором круге турнира в Хертогенбосхе
Комментарии

63-я ракетка мира из Бельгии Зизу Бергс вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Хертогенбосх (м). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 14:45 МСК
Алексей Попырин
21
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 6 3
6 3 		6 7 7
         
Зизу Бергс
63
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

В матче второго круга Бергс со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 7:6 (7:3) обыграл 21-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина (4).

Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 4 минуты. В её рамках Бергс семь раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Попырина восемь эйсов, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Следующим соперником Бергса в Хертогенбосхе станет 195-я ракетка мира из Эстонии Марк Лаял (Q).

Сетка турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (2025)
Материалы по теме
Хачанов провёл трёхсетовый триллер в Хертогенбосхе. А Кудерметова вышла на Александрову
Хачанов провёл трёхсетовый триллер в Хертогенбосхе. А Кудерметова вышла на Александрову
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android