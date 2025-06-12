Попырин потерпел поражение от Бергса во втором круге турнира в Хертогенбосхе

63-я ракетка мира из Бельгии Зизу Бергс вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В матче второго круга Бергс со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 7:6 (7:3) обыграл 21-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина (4).

Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 4 минуты. В её рамках Бергс семь раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Попырина восемь эйсов, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Следующим соперником Бергса в Хертогенбосхе станет 195-я ракетка мира из Эстонии Марк Лаял (Q).