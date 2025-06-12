Попырин потерпел поражение от Бергса во втором круге турнира в Хертогенбосхе
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63-я ракетка мира из Бельгии Зизу Бергс вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
Хертогенбосх (м). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 14:45 МСК
21
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|6 3
|
|6
|7 7
63
Зизу Бергс
З. Бергс
В матче второго круга Бергс со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 7:6 (7:3) обыграл 21-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина (4).
Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 4 минуты. В её рамках Бергс семь раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Попырина восемь эйсов, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.
Следующим соперником Бергса в Хертогенбосхе станет 195-я ракетка мира из Эстонии Марк Лаял (Q).
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