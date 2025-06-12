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Зверев обыграл Муте на старте травяного турнира в Штутгарте

Зверев обыграл Муте на старте травяного турнира в Штутгарте
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев успешно начал травяной сезон.

Штутгарт. 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9
2 		6 7
         
Корентен Муте
91
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Во втором круге турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия) Зверев (1) со счётом 6:2, 7:6 (9:7) обыграл 91-ю ракетку мира из Франции Корентена Муте.

Встреча Зверева с Муте продлилась 1 час и 52 минуты. В её рамках Александр шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Корентена один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Зверева в Штутгарте станет победитель матча Лёнер Тьен (США) — Брэндон Накашима (США, 6).

Сетка турнира ATP-250 в Штутгарте (2025)
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