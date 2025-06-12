Зверев обыграл Муте на старте травяного турнира в Штутгарте
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев успешно начал травяной сезон.
Штутгарт. 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 9
|
|6 7
91
Корентен Муте
К. Муте
Во втором круге турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия) Зверев (1) со счётом 6:2, 7:6 (9:7) обыграл 91-ю ракетку мира из Франции Корентена Муте.
Встреча Зверева с Муте продлилась 1 час и 52 минуты. В её рамках Александр шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Корентена один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующим соперником Зверева в Штутгарте станет победитель матча Лёнер Тьен (США) — Брэндон Накашима (США, 6).
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