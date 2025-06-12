Зверев обыграл Муте на старте травяного турнира в Штутгарте

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев успешно начал травяной сезон.

Во втором круге турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия) Зверев (1) со счётом 6:2, 7:6 (9:7) обыграл 91-ю ракетку мира из Франции Корентена Муте.

Встреча Зверева с Муте продлилась 1 час и 52 минуты. В её рамках Александр шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Корентена один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Зверева в Штутгарте станет победитель матча Лёнер Тьен (США) — Брэндон Накашима (США, 6).