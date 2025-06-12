Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина с уверенной победы начала травяной сезон

Елена Рыбакина с уверенной победы начала травяной сезон
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно начала травяной сезон.

Лондон (ж). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 16:45 МСК
Хитер Уотсон
164
Великобритания
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Во втором круге (стартовом для себя) турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания) Рыбакина (4) со счётом 6:4, 6:2 обыграла 164-ю ракетку мира британку Хитер Уотсон (Q).

Встреча Рыбакиной с Уотсон продлилась 1 час и 24 минуты. В её рамках Рыбакина девять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету её соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и семь нереализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Рыбакиной в Лондоне станет 86-я ракетка мира 37-летняя немка Татьяна Мария (Q).

Сетка турнира WTA-500 в Лондоне (2025)
Материалы по теме
Лучшая теннисистка России — Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 2-й квартал 2025
Лучшая теннисистка России — Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 2-й квартал 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android