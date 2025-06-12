Елена Рыбакина с уверенной победы начала травяной сезон
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно начала травяной сезон.
Лондон (ж). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 16:45 МСК
164
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
Окончен
0 : 2
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|2
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11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Во втором круге (стартовом для себя) турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания) Рыбакина (4) со счётом 6:4, 6:2 обыграла 164-ю ракетку мира британку Хитер Уотсон (Q).
Встреча Рыбакиной с Уотсон продлилась 1 час и 24 минуты. В её рамках Рыбакина девять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету её соперницы два эйса, четыре двойные ошибки и семь нереализованных брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Рыбакиной в Лондоне станет 86-я ракетка мира 37-летняя немка Татьяна Мария (Q).
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