Надаль отреагировал на восторженные отзывы о финале Алькарас — Синнер на «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о восхищённых отзывах о мужском финале «Ролан Гаррос» — 2025, в котором вторая ракетка мира, чемпион 2024 года испанец Карлос Алькарас со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) одолел лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Некоторые эксперты после этого матча заявили, что уровень тенниса в нём была даже выше, чем у пикового Надаля.

«Теннис важнее любого игрока, в нём всегда будут чемпионы турниров «Большого шлема», и каждый из них пройдёт свой путь, появятся новые звезды, и вот они. Есть два игрока, которые намного выше по уровню всех остальных, они доказывают, что они великие чемпионы, и они пройдут свой путь. Такова реальность, теннис в надёжных руках», — приводит слова Надаля Punto de Break с благотворительного турнира по гольфу в Pula Golf Resort.