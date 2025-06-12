Шнайдер начала с извинений речь на корте после выхода в четвертьфинал турнира в Лондоне

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала выход в четвертьфинал травяного турнира WTA-500 в Лондоне. В матче второго круга россиянка со счётом 2:6, 6:3, 6:2 обыграла 34-ю ракетку мира из Великобритании Кэти Бултер (первая ракетка своей страны).
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«В первую очередь я бы хотела извиниться перед болельщиками за то, что нанесла поражение Кэти. Она прекрасный человек, я люблю её всем сердцем. Надеюсь, вы придёте поддержать меня завтра. В прошлом году я провела первый полноценный сезон на траве. Я была шокирована и удивлена, как трава хорошо мне подходит. Поэтому с нетерпением ждала возвращения на это покрытие. Чувствую себя расслабленно и комфортно, я люблю травяные корты. Но ещё предстоит много работы, нужно учиться работать над ошибками и эмоциями», — сказала Шнайдер в интервью на корте.
- 12 июня 2025
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