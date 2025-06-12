Радукану уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Лондоне, где может сыграть с Циньвэнь

Чемпионка US Open – 2021, 37-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану уверенно вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания).
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В матче второго круга Радукану (WC) со счётом 6:4, 6:1 обыграла 41-ю ракетку мира из Словакии Ребекку Шрамкову. Стоит отметить, что в первом сете Радукану вела со счётом 5:0, однако потеряла концентрацию и отдала сопернице четыре гейма подряд.
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 17 минут. В её рамках Радукану ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Шрамковой один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в полуфинал турнира в Лондоне Радукану сразится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) — Маккартни Кесслер (США).
- 12 июня 2025
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