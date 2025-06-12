Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал травяного турнира в Лондоне

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала успешный старт на траве в сезоне-2025. Во втором круге турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания) Рыбакина (4) со счётом 6:4, 6:2 обыграла 164-ю ракетку мира британку Хитер Уотсон (Q).
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– Это был сложный матч. Она сыграла очень хорошо, к тому же это первый для меня поединок на траве, я была очень взволнована. Я довольна своей игрой, особенно во втором сете. Чувствовала себя на корте всё лучше и лучше.
– Вам пришлось ожидать своей первой встречи здесь, на арене Энди Маррея, несколько дней. Как готовились к этому? Как далось ожидание?
– Да, мне пришлось ждать своего матча, я пыталась тренироваться, решила сыграть парную встречу. Думаю, это хорошая подготовка. Вчера был тяжёлый матч в парном разряде, но мы (с Юлией Путинцевой. – Прим. «Чемпионата») выиграли. Надеюсь, что с каждым поединком всё будет только лучше и лучше.
Queen's Club – действительно хорошее место. Мне нравится проводить здесь время, и я очень рада, что мы можем тут играть. Это очень хороший клуб с большими традициями, так что я думаю, что это очень здорово, что мы здесь играем. Я очень рада, — сказала Рыбакина в интервью на корте.
- 12 июня 2025
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