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Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал травяного турнира в Лондоне

Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал травяного турнира в Лондоне
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала успешный старт на траве в сезоне-2025. Во втором круге турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания) Рыбакина (4) со счётом 6:4, 6:2 обыграла 164-ю ракетку мира британку Хитер Уотсон (Q).

Лондон (ж). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 16:45 МСК
Хитер Уотсон
164
Великобритания
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– Это был сложный матч. Она сыграла очень хорошо, к тому же это первый для меня поединок на траве, я была очень взволнована. Я довольна своей игрой, особенно во втором сете. Чувствовала себя на корте всё лучше и лучше.

– Вам пришлось ожидать своей первой встречи здесь, на арене Энди Маррея, несколько дней. Как готовились к этому? Как далось ожидание?
– Да, мне пришлось ждать своего матча, я пыталась тренироваться, решила сыграть парную встречу. Думаю, это хорошая подготовка. Вчера был тяжёлый матч в парном разряде, но мы (с Юлией Путинцевой. – Прим. «Чемпионата») выиграли. Надеюсь, что с каждым поединком всё будет только лучше и лучше.

Queen's Club – действительно хорошее место. Мне нравится проводить здесь время, и я очень рада, что мы можем тут играть. Это очень хороший клуб с большими традициями, так что я думаю, что это очень здорово, что мы здесь играем. Я очень рада, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

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