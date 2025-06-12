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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, где сразится с Опелкой

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, где сразится с Опелкой
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Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно начал травяной сезон-2025.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 18:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Адриан Маннарино
127
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

В стартовом для себя матче на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) Медведев (1) со счётом 7:6 (8:6), 6:4 обыграл 127-ю ракетку мира из Франции Адриана Маннарино (LL) и вышел в четвертьфинал.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Медведев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету 36-летнего Маннарино два эйса, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Хертогенбосхе Медведев сразится с 87-й ракеткой мира из США Райлли Опелкой (LL).

Сетка турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (2025)
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