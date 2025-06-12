Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, где сразится с Опелкой

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно начал травяной сезон-2025.

В стартовом для себя матче на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) Медведев (1) со счётом 7:6 (8:6), 6:4 обыграл 127-ю ракетку мира из Франции Адриана Маннарино (LL) и вышел в четвертьфинал.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Медведев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету 36-летнего Маннарино два эйса, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Хертогенбосхе Медведев сразится с 87-й ракеткой мира из США Райлли Опелкой (LL).