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У Даниила Медведева зазвонил телефон во время матча с Маннарино в Хертогенбосхе

У Даниила Медведева зазвонил телефон во время матча с Маннарино в Хертогенбосхе
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Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попал в забавную ситуацию по ходу матча второго круга на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором встречался с 127-й ракеткой мира из Франции Адрианом Маннарино (LL).

Хертогенбосх (м). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 18:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Адриан Маннарино
127
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

При счёте 4:4 (40:30) во втором сете матча у Медведева зазвонил телефон, который находился в его сумке. Даниилу пришлось подойти к своей скамье и выключить его.

Фото: скриншот из трансляции BB Tennis

Фото: скриншот из трансляции BB Tennis

Матч с Маннарино в Хертогенбосхе Медведев выиграл со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

За выход в полуфинал турнира в Хертогенбосхе Медведев сразится с 87-й ракеткой мира из США Райлли Опелкой (LL).

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