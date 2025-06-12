У Даниила Медведева зазвонил телефон во время матча с Маннарино в Хертогенбосхе
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Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попал в забавную ситуацию по ходу матча второго круга на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором встречался с 127-й ракеткой мира из Франции Адрианом Маннарино (LL).
Хертогенбосх (м). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 18:10 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
127
Адриан Маннарино
А. Маннарино
При счёте 4:4 (40:30) во втором сете матча у Медведева зазвонил телефон, который находился в его сумке. Даниилу пришлось подойти к своей скамье и выключить его.
Фото: скриншот из трансляции BB Tennis
Фото: скриншот из трансляции BB Tennis
Матч с Маннарино в Хертогенбосхе Медведев выиграл со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
За выход в полуфинал турнира в Хертогенбосхе Медведев сразится с 87-й ракеткой мира из США Райлли Опелкой (LL).
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