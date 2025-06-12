У Даниила Медведева зазвонил телефон во время матча с Маннарино в Хертогенбосхе

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попал в забавную ситуацию по ходу матча второго круга на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором встречался с 127-й ракеткой мира из Франции Адрианом Маннарино (LL).

При счёте 4:4 (40:30) во втором сете матча у Медведева зазвонил телефон, который находился в его сумке. Даниилу пришлось подойти к своей скамье и выключить его.

Фото: скриншот из трансляции BB Tennis

Фото: скриншот из трансляции BB Tennis

Матч с Маннарино в Хертогенбосхе Медведев выиграл со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

За выход в полуфинал турнира в Хертогенбосхе Медведев сразится с 87-й ракеткой мира из США Райлли Опелкой (LL).