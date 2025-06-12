Эмма Радукану станет первой ракеткой Великобритании по итогам турнира в Лондоне

Чемпионка US Open – 2021, 37-я ракетка мира Эмма Радукану станет первой ракеткой Великобритании по итогам выступления на травяном турнире WTA-500 в Лондоне.

Сегодня, 12 июня, Радукану (WC) уверенно вышла в четвертьфинал данных соревнований, обыграв 41-ю ракетку мира из Словакии Ребекку Шрамкову со счётом 6:4, 6:1.

В лайв-рейтинге WTA Радукану поднялась на 36-ю строчку. Нынешняя первая ракетка Великобритании Кэти Бултер во втором круге Лондона со счётом 6:2, 3:6, 2:6 уступила россиянке Диане Шнайдер и в лайв-рейтинге уже опустилась на 39-ю позицию.

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Радукану сразится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) — Маккартни Кесслер (США).