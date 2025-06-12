Янчук: Шнайдер может дойти до четвертьфинала Уимблдона, если ей повезёт с соперницами

Заслуженный тренер РСФСР по теннису Виктор Янчук оценил перспективы серебряного призёра Олимпиады-2024 в паре, 12-й ракетки мира россиянки Дианы Шнайдер на Уимблдоне-2025.

«Трава ей подходит. По стилю игры, по технике. Потому что она игрок, который создаёт острые ситуации, играет в темп и активными ударами. Эта игра как раз более успешно протекает на быстром покрытии. Тем более что Диана растёт в мастерстве, прогрессирует по классу игры. Думаю, её задача — войти в двадцатку сначала, потом — в десятку. И это реальная задача. Она неуклонно будет прогрессировать, но поэтапно, пошагово, в течение ближайших двух трёх лет. Не знаю, сможет ли она пошуметь уже на этом Уимблдоне, многое зависит от жеребьёвки, от сетки. Знаете, там пару мячей где-то не попадёт в корт, и будет другой результат. А там игра скоротечная, поэтому на траве больше элемент случайности всё-таки. Если повезёт с соперницами более-менее, то, думаю, она может вполне дойти до четвертьфинала», — приводит слова Янчука «Матч ТВ».