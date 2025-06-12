«Да здравствует Бултеркану». Радукану оставила надпись на камере в честь их дуэта с Бултер
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Чемпионка US Open – 2021, 37-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану после выхода в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) оставила на камере надпись в честь своей соотечественницы Кэти Бултер.
Сегодня, 12 июня, Радукану (WC) обыграла 41-ю ракетку мира из Словакии Ребекку Шрамкову со счётом 6:4, 6:1.
Лондон (ж). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 18:25 МСК
37
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
41
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
«Да здравствует Бултеркану», — написала Радукану на камере, добавив к надписи рисунок сердца.
Фото: скриншот из трансляции
Радукану и Бултер выступили в парном разряде турнира в Лондоне. Британки дошли до четвертьфинала, где со счётом 2:6, 5:7 проиграли паре Людмила Киченок (Украина)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) (1).
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