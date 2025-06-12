«Да здравствует Бултеркану». Радукану оставила надпись на камере в честь их дуэта с Бултер

Чемпионка US Open – 2021, 37-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану после выхода в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) оставила на камере надпись в честь своей соотечественницы Кэти Бултер.

Сегодня, 12 июня, Радукану (WC) обыграла 41-ю ракетку мира из Словакии Ребекку Шрамкову со счётом 6:4, 6:1.

«Да здравствует Бултеркану», — написала Радукану на камере, добавив к надписи рисунок сердца.

Фото: скриншот из трансляции

Радукану и Бултер выступили в парном разряде турнира в Лондоне. Британки дошли до четвертьфинала, где со счётом 2:6, 5:7 проиграли паре Людмила Киченок (Украина)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) (1).