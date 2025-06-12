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Янчук: сомневаюсь, что Медведев ещё когда-то сможет выиграть турнир «Большого шлема»

Янчук: сомневаюсь, что Медведев ещё когда-то сможет выиграть турнир «Большого шлема»
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Заслуженный тренер РСФСР по теннису Виктор Янчук объяснил, почему считает нереалистичными шансы чемпиона US Open – 2021, 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева выиграть ещё один или несколько турниров «Большого шлема».

«Медведев всё-таки уже с меньшей вероятностью претендует на победу в турнирах «Большого шлема». Сомневаюсь, что он ещё когда-то сможет выиграть. Другие турниры, конечно, ему по плечу, но, чтобы успешно играть на них, нужно быть в очень хорошей форме. Очевидно, что Синнер и Алькарас обошли Даниила. Трудно себе представить, чтобы он обыграл кого-то из них в рамках турнира «Большого шлема». Время всё-таки работает на молодых, больше не на него, поэтому ему будет сложно. Его потолок — четвертьфинал или в лучшем случае полуфинал», — приводит слова Янчука «Матч ТВ».

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