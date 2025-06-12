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«Просто кошки-мышки». Медведев объяснил, почему ему тяжело играть с 36-летним Маннарино

«Просто кошки-мышки». Медведев объяснил, почему ему тяжело играть с 36-летним Маннарино
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Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу (7:6 (8:6), 6:4) над 127-й ракеткой мира из Франции 36-летним Адрианом Маннарино (LL) во втором круге травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Благодаря этой победе Медведев повёл в их счёте личных встреч (5-4).

Хертогенбосх (м). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 18:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Адриан Маннарино
127
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

«Он идеально играет на траве, так низко, что вы не можете, по крайней мере, я не могу по-настоящему наносить удары. Я не могу по-настоящему пробить по мячу. На самом деле, я делаю для него то же самое, и именно поэтому мы оба не можем отбивать удары друг друга, и поэтому мы просто играем в кошки-мышки, что физически тяжело для нас обоих», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

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