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Анна Блинкова: мне с топами играть легче, рейтинг — это просто цифра

Анна Блинкова: мне с топами играть легче, рейтинг — это просто цифра
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70-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова рассказала о своём отношении к игре с топ-теннисистками WTA-тура.

«С топами легче играть, потому что нет такого давления. Потому что никто от тебя ничего не ждёт, ты вроде как не обязан побеждать, и поэтому ты играешь свободно и бесстрашно. А когда играешь с кем-то более низкого рейтинга, кажется, что ты должен выиграть, тебя зажимают ожидания, ты действуешь хуже. Но так думать нельзя, нельзя думать про рейтинг, рейтинг – это просто цифра. Уровень в женском теннисе сейчас очень близкий, всегда нужно понимать, что ты можешь одолеть любого и уступить любому. Каждый раз, когда ты выходишь на матч, шансы выиграть всегда 50 на 50. К каждому поединку надо подходить так», — сказала Блинкова в телеграм-канале BB Tennis.

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