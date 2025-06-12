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Финалист Уимблдона Ник Кирьос постригся налысо

Финалист Уимблдона Ник Кирьос постригся налысо
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Финалист Уимблдона-2022, бывшая 13-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос постригся налысо.

Кирьос продемонстрировал новую причёску в рамках общения с подписчиками. Ник проводил в социальных сетях рубрику «вопрос-ответ».

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

«Как тебе живётся в 30 и когда ты предстанешь в своей новой версии?» — спросил Кирьоса один из пользователей.

«30 [лет] – это нереально, но это всё ещё не мой пик. Побрить голову – ещё более НЕРЕАЛЬНО», — иронично ответил фанату Кирьос.

Напомним, 27 апреля Кирьосу исполнилось 30 лет. Ник пропустит травяной сезон-2025 из-за трудностей, которые у него возникли в процессе восстановления от очередной травмы.

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