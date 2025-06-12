Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чжэн Циньвэнь пробилась в четвертьфинал турнира в Лондоне, где сразится с Эммой Радукану

Чжэн Циньвэнь пробилась в четвертьфинал турнира в Лондоне, где сразится с Эммой Радукану
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2024 года, пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

Лондон (ж). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 20:00 МСК
Чжэн Циньвэнь
5
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
3 		6 5
         
Маккартни Кесслер
42
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

В матче второго круга Циньвэнь (1) со счётом 6:3, 4:6, 7:5 одолела 42-ю ракетку мира из США Маккартни Кесслер.

Встреча Циньвэнь с Кесслер продлилась 2 часа и 12 минут. В её рамках Чжэн 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Маккартни два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал турнира в Лондоне Циньвэнь сразится с чемпионкой US Open – 2021, 37-й ракеткой мира британкой Эммой Радукану (WC).

Материалы по теме
Медведев в Хертогенбосхе прошёл опасного француза. Впереди — американский гигант
Медведев в Хертогенбосхе прошёл опасного француза. Впереди — американский гигант
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android