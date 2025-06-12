Джокович: меня никогда не любили так, как Федерера и Надаля, было больно

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что ощущал эмоциональную боль из-за несправедливого отношения к нему со стороны фанатов тенниса и непринятия его в роли члена «Большой тройки».

«Меня никогда не любили так, как Федерера и Надаля, потому что я не должен был там быть. Я был маленьким парнем, третьим парнем, который пришёл и сказал: «Я стану номером один». Многим это не нравилось.

Я продолжал играть и всё равно чувствовал себя нежеланным ребёнком, пятым колесом. Спрашивал себя, почему так? Мне было больно. Потом подумал, что фанаты примут меня, если я стану действовать по другому. Однако и этого не произошло. Конечно, я человек со многими недостатками. Тем не менее всегда старался жить с открытым сердцем и добрыми намерениями и в конечном счёте быть самим собой.

Я всегда уважал и Рафаэля, и Федерера, никогда не говорил о них ни единого плохого слова и никогда не скажу. Я равнялся на них и продолжаю равняться. Но с Надалем я всегда ладил лучше», — приводит слова Джоковича 20minuten.ch.