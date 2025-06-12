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Турнир WTA-500 в Лондоне: результаты матчей 12 июня

Турнир WTA-500 в Лондоне: результаты матчей 12 июня
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12 июня в Лондоне (Великобритания) прошли матчи второго круга травяного турнира категории WTA-500, призовой фонд которого составляет $ 1,4 млн. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (2025). Трава. Второй круг. Результаты на 12 июня:

Диана Шнайдер (Россия, 5) – Кэти Бултер (Великобритания) – 2:6, 6:3, 6:2;
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Хитер Уотсон (Великобритания, Q) – 6:4, 6:2;
Эмма Радукану (Великобритания, WC) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:4, 6:1;
Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) — Маккартни Кесслер (США) – 6:3, 4:6, 7:5.

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