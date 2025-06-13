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Надаль забавно отреагировал на то, что Алькарас думал о нём во время финала с Синнером

Надаль забавно отреагировал на то, что Алькарас думал о нём во время финала с Синнером
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль забавно отреагировал на слова пятикратного победителя мэйджоров соотечественника Карлоса Алькараса после победы в эпичном финале «Ролан Гаррос» — 2025. Алькарас со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) одолел лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

После матче Алькарас признался, что в самые напряжённые моменты поединка он думал о Надале. «Когда я начинал чувствовать себя хуже, когда у меня не оставалось сил, я старался думать о Рафе, обо всех его камбэках», — заявил Карлос после победы.

«То, что он способен думать обо мне в такие моменты, само по себе удивительно. Очень рад за него», — приводит слова Надаля Punto de Break с благотворительного турнира по гольфу в Pula Golf Resort.

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