Надаль забавно отреагировал на то, что Алькарас думал о нём во время финала с Синнером

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль забавно отреагировал на слова пятикратного победителя мэйджоров соотечественника Карлоса Алькараса после победы в эпичном финале «Ролан Гаррос» — 2025. Алькарас со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) одолел лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.
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После матче Алькарас признался, что в самые напряжённые моменты поединка он думал о Надале. «Когда я начинал чувствовать себя хуже, когда у меня не оставалось сил, я старался думать о Рафе, обо всех его камбэках», — заявил Карлос после победы.
«То, что он способен думать обо мне в такие моменты, само по себе удивительно. Очень рад за него», — приводит слова Надаля Punto de Break с благотворительного турнира по гольфу в Pula Golf Resort.
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