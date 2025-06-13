Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе: результаты матчей 12 июня

12 июня в Хертогенбосхе (Нидерланды) прошли матчи второго круга травяного турнира категории ATP-250, призовой фонд которого составляет € 706 850. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (2025). Второй круг. Результаты на 12 июня:

Райлли Опелка (США, LL) – Николас Харри (Чили) – 7:6 (7:5), 6:3;

Уго Умбер (Франция, 2) – Даниэль Эванс (Великобритания, Q) – 7:5, 6:3;

Зизу Бергс (Бельгия) – Алексей Попырин (Австралия, 4) – 6:7 (3:7), 6:2, 7:6 (7:3);

Даниил Медведев (Россия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, LL) – 7:6 (8:6), 6:4;

Марк Лаял (Эстония, Q) — Хуберт Хуркач (Польша, 5) – снятие до начала матча.