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Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе: результаты матчей 12 июня

Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе: результаты матчей 12 июня
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12 июня в Хертогенбосхе (Нидерланды) прошли матчи второго круга травяного турнира категории ATP-250, призовой фонд которого составляет € 706 850. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (2025). Второй круг. Результаты на 12 июня:

Райлли Опелка (США, LL) – Николас Харри (Чили) – 7:6 (7:5), 6:3;
Уго Умбер (Франция, 2) – Даниэль Эванс (Великобритания, Q) – 7:5, 6:3;
Зизу Бергс (Бельгия) – Алексей Попырин (Австралия, 4) – 6:7 (3:7), 6:2, 7:6 (7:3);
Даниил Медведев (Россия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, LL) – 7:6 (8:6), 6:4;
Марк Лаял (Эстония, Q) — Хуберт Хуркач (Польша, 5) – снятие до начала матча.

Сетка турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (2025)
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