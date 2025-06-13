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Турнир ATP-250 в Штутгарте: результаты матчей 12 июня

Турнир ATP-250 в Штутгарте: результаты матчей 12 июня
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12 июня в Штутгарте (Германия) прошли матчи второго круга травяного турнира категории ATP-250, призовой фонд которого составляет € 751 630. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (2025). Второй круг. Результаты на 12 июня:

Юстин Энгель (Германия, WC) – Алекс Михельсен (США, 7) – 6:4, 6:4;
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – 6:4, 6:4;
Александр Зверев (Германия, 1) – Корентен Муте (Франция) – 6:2, 7:6 (9:7);
Брэндон Накашима (США, 6) – Лёнер Тьен (США) – 7:6 (7:5), 6:3.

Действующим чемпионом турнира в Штутгарте является британец Джек Дрейпер.

Сетка турнира ATP-250 в Штутгарте (2025)
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