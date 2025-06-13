Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе: результаты матчей 12 июня

12 июня в Хертогенбосхе (Нидерланды) прошли матчи второго круга травяного турнира категории WTA-250, призовой фонд которого составляет € 239 212. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе (2025). Второй круг. Результаты на 12 июня:

Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Энн Ли (США) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:5);

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – Карсон Брэнстин (Канада, Q) – 6:4, 6:3;

Элисе Мертенс (Бельгия, 3) – Мария Саккари (Греция, WC) – 6:3, 6:0;

Бьянка Андрееску (Канада, WC) – Лулу Сун (Новая Зеландия, 7) – 6:0, 6:4;

Юань Юэ (Китай, LL) – Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:4, 6:3.