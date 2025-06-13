Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 13 июня
Сегодня, 13 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится пятый игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/4 финала турнира.
Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 13 июня (время – мск):
- 12.00. Вероника Кудерметова (Россия) – Екатерина Александрова (Россия);
- 13:30. Юань Юэ (Китай) – Элисе Мертенс (Бельгия);
- 15:30. Элизабетта Коччаретто (Италия) – Сюзан Ламенс (Нидерланды);
- 17:00. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Бьянка Андрееску (Канада).
Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова, в прошлогоднем финале обыгравшая Бьянку Андрееску — 4:6, 6:3, 7:5.
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