Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 13 июня

Сегодня, 13 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.

По матчу проведут российские теннисисты Даниил Медведев (1-й номер посева) и Карен Хачанов (3).

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Расписание игрового дня 13 июня (время московское):