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Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 13 июня

Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 13 июня
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Сегодня, 13 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.

По матчу проведут российские теннисисты Даниил Медведев (1-й номер посева) и Карен Хачанов (3).

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Расписание игрового дня 13 июня (время московское):

  • 12:00. Нуну Боржеш (Португалия, 7) – Уго Умбер (Франция, 2);
  • 13:30. Габриэль Диалло (Канада) – Карен Хачанов (Россия, 3);
  • 15:30. Даниил Медведев (Россия, 1) – Райлли Опелка (США, LL);
  • 17:00. Зизу Бергс (Бельгия) – Марк Лаял (Эстония, Q);
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