Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 13 июня
Сегодня, 13 июня, продолжится травяной турнир категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.
Матч за выход в полуфинал турнира проведёт пятая сеяная россиянка Диана Шнайдер.
Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Расписание игрового дня 13 июня (время московское):
- 14:00. Диана Шнайдер (Россия, 5) – Мэдисон Киз (США, 2);
- 15:30. Татьяна Мария (Германия, Q) – Елена Рыбакина (Казахстан, 4);
- 17:00. Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) – Эмма Радукану (Великобритания, WC);
- 18:30. Эмма Наварро (США, 3) – Аманда Анисимова (США, 8);
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