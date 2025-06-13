Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 13 июня

Сегодня, 13 июня, продолжится травяной турнир категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.

Матч за выход в полуфинал турнира проведёт пятая сеяная россиянка Диана Шнайдер.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Расписание игрового дня 13 июня (время московское):