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Александрова — В. Кудерметова: онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Александрова — В. Кудерметова: онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе
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Сегодня, 13 июня, продолжается розыгрыш турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В рамках четвертьфинала турнира состоится матч между россиянками Екатериной Александровой (19-я ракетка мира) и Вероникой Кудерметовой, занимающей 39-ю строчку мирового рейтинга WTA.

Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хертогенбосх (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 12:00 МСК
Вероника Кудерметова
39
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Счёт личных встреч 4-3 в пользу Александровой. На траве теннисистки играли дважды, и оба раза как раз в Хертогенбосхе. Екатерина победила со счётом 6:3, 6:1 в полуфинале в 2022 году и 4:6, 6:4, 7:6 (7:3) в финале в 2023-м. И в этом сезоне они уже успели встретиться дважды: Кудерметова выиграла на харде Дубая (3:6, 6:4, 6:3), а Александрова легко победила на грунте «Ролан Гаррос» (6:2, 6:2).

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Людмила Самсонова.

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