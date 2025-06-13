Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: расписание игрового дня 13 июня

Сегодня, 13 июня, пройдут матчи 1/4 финала на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), 13 июня (время — московское):

12:00. Юстин Энгель (Германия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада);

13:30. Мартон Фучович (Венгрия) – Тейлор Фриц (США);

16:00. Александр Зверев (Германия) – Брэндон Накашима (США);

18:00. Бен Шелтон (США) – Иржи Легечка (Чехия);

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.