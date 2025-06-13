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Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: расписание игрового дня 13 июня

Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: расписание игрового дня 13 июня
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Сегодня, 13 июня, пройдут матчи 1/4 финала на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), 13 июня (время — московское):

  • 12:00. Юстин Энгель (Германия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада);
  • 13:30. Мартон Фучович (Венгрия) – Тейлор Фриц (США);
  • 16:00. Александр Зверев (Германия) – Брэндон Накашима (США);
  • 18:00. Бен Шелтон (США) – Иржи Легечка (Чехия);

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

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Расписание турнира в Штутгарте
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