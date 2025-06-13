Диана Шнайдер — Мэдисон Киз: онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Лондоне

Сегодня, 13 июня, продолжается розыгрыш травяного турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В четвертьфинале турнира состоится матч между россиянкой Дианой Шнайдер (12-я ракетка мира) и представительницей США Мэдисон Киз, занимающей восьмую строчку мирового рейтинга WTA.

Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Мэдисон Киз. Теннисистки встречались во втором круге турнира в Майами в марте 2024 года, игра завершилась победой американки со счётом 6:2, 6:4.

Турнир в Лондоне завершится 15 июня.