Диана Шнайдер — Мэдисон Киз: онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Лондоне
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Сегодня, 13 июня, продолжается розыгрыш травяного турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В четвертьфинале турнира состоится матч между россиянкой Дианой Шнайдер (12-я ракетка мира) и представительницей США Мэдисон Киз, занимающей восьмую строчку мирового рейтинга WTA.
Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 14:00 МСК
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
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Мэдисон Киз
М. Киз
Счёт личных встреч 1-0 в пользу Мэдисон Киз. Теннисистки встречались во втором круге турнира в Майами в марте 2024 года, игра завершилась победой американки со счётом 6:2, 6:4.
Турнир в Лондоне завершится 15 июня.
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