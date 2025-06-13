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Диана Шнайдер — Мэдисон Киз: онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Лондоне

Диана Шнайдер — Мэдисон Киз: онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Лондоне
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Сегодня, 13 июня, продолжается розыгрыш травяного турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В четвертьфинале турнира состоится матч между россиянкой Дианой Шнайдер (12-я ракетка мира) и представительницей США Мэдисон Киз, занимающей восьмую строчку мирового рейтинга WTA.

Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 14:00 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Мэдисон Киз. Теннисистки встречались во втором круге турнира в Майами в марте 2024 года, игра завершилась победой американки со счётом 6:2, 6:4.

Турнир в Лондоне завершится 15 июня.

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