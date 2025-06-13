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«Встаёт жирная свинья и подходит к нам». Чесноков рассказал о случае русофобии в Европе

«Встаёт жирная свинья и подходит к нам». Чесноков рассказал о случае русофобии в Европе
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Андрей Чесноков рассказал, как столкнулся с русофобией в Париже.

«Помните, украинка Ястремская проиграла Андреевой в Гонконге. Ее спросили о том, чего не хватило для победы, так она ответила — «пистолета». Это нормально разве? Думаете, какие-то наказания последовали? Двойные стандарты. А как Мирру в Париже недавно обзывали, публика не понимала, но я там был и всё слышал. Всё это отвратительно. И у меня подобные случаи были. Сидели в парижском кафе, вдруг встаёт жирная такая свинья, подходит к нам: «Украинцы говорят, что все русские — *****». Вот и что ему ответить, разве что в морду дать, но я не стал», — приводит слова Чеснокова «ВсеПроСпорт».

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