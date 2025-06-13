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Даниил Медведев — Райлли Опелка: онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Даниил Медведев — Райлли Опелка: онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе
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Сегодня, 13 июня, продолжается розыгрыш травяного турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В четвертьфинале турнира состоится матч между россиянином Даниилом Медведевым (11-я ракетка мира) и американцем Райлли Опелкой, занимающим 87-ю строчку мирового рейтинга ATP.

Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хертогенбосх (м). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 15:30 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Райлли Опелка
87
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Счёт личных встреч 4-1 в пользу Медведева. Последний раз теннисисты встречались в августе 2021 года в финале турнира в Торонто, тогда россиянин победил в двух сетах — 6:4, 6:3.

Турнир в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующий победитель соревнований — австралиец Алекс де Минор.

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