«Лучший игрок всех времён». Борис Беккер — о наборе игровых навыков Карлоса Алькараса

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер выразил восхищение игровыми навыками второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Разнообразие ударов, мощь, чувство мяча… Я не могу назвать ни одного теннисиста в истории, у которого была бы такая комбинация. Он лучший игрок всех времён.

У него словно всегда есть седьмая передача. Несмотря на нерегулярность на некоторых турнирах, он гений. Когда ему действительно бросают вызов, когда его стимулируют, когда он мотивирован, он находит такой уровень, которого нет ни у одного другого игрока в мире», – приводит слова Беккера Eurosport Spain.