Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик снялся с турнира в Лондоне и заявился на соревнования в Галле

Александр Бублик снялся с турнира в Лондоне и заявился на соревнования в Галле
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Бублик принял решение сняться с турнира категории ATP-500 в Лондоне и сыграет на турнире ATP-500 в немецком Галле, сообщает Entry List Updates в социальных сетях.

Оба турнира пройдут с 16 по 22 июня. Ранее 43-я ракетка мира Бублик заменил итальянца Лоренцо Музетти в основной сетке лондонского турнира, но позднее решил сыграть в Галле.

В основной сетке соревнований в столице Великобритании Бублика заменит аргентинец Томас Мартин Этчеверри. В Галле Бублик сыграет вместо чилийца Алехандро Табило.

На минувшем «Ролан Гаррос» — 2025 Бублик показал лучший результат в карьере, дойдя до четвертьфинала, где уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру.

Материалы по теме
Лоренцо Музетти снялся с турнира ATP-500 в Лондоне. Его заменит Александр Бублик
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android