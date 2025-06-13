Александр Бублик снялся с турнира в Лондоне и заявился на соревнования в Галле

Казахстанский теннисист Александр Бублик принял решение сняться с турнира категории ATP-500 в Лондоне и сыграет на турнире ATP-500 в немецком Галле, сообщает Entry List Updates в социальных сетях.

Оба турнира пройдут с 16 по 22 июня. Ранее 43-я ракетка мира Бублик заменил итальянца Лоренцо Музетти в основной сетке лондонского турнира, но позднее решил сыграть в Галле.

В основной сетке соревнований в столице Великобритании Бублика заменит аргентинец Томас Мартин Этчеверри. В Галле Бублик сыграет вместо чилийца Алехандро Табило.

На минувшем «Ролан Гаррос» — 2025 Бублик показал лучший результат в карьере, дойдя до четвертьфинала, где уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру.