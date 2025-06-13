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Джимми Коннорс — об игре Иги Швёнтек: ей нужно очистить голову

Джимми Коннорс — об игре Иги Швёнтек: ей нужно очистить голову
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Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс высказался о непростом периоде в карьере польской теннисистки Иги Швёнтек.

«Сейчас ей нужно никого не слушать — ни критику со стороны, ни внешние голоса, которые думают, что что-то понимают. Ей нужно сосредоточиться на себе, своей команде и самой разобраться с этим. Через такое проходят все игроки, вне зависимости от того, кто они.

Ты переживаешь момент, когда твоя игра сдала, ты больше не можешь конкурировать, ты была лучшей — в прошедшем времени. Ей нужно очистить голову от всего этого и сделать всё, что потребуется, чтобы вернуть свою игру и ментальное состояние на уровень номер один», – приводит слова Коннорса Tennis 365.

Напомним, последним турниром, на котором Ига Швёнтек одержала победу, является «Ролан Гаррос» — 2024.

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