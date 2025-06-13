Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас — об отношениях с отцом: доходило до того, что теннис начинал мешать

Стефанос Циципас — об отношениях с отцом: доходило до того, что теннис начинал мешать
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как изменились его отношения с отцом Апостолосом, который являлся его тренером.

«Раньше доходило до того, что теннис начинал мешать слишком сильно, и, как бы это ни звучало плохо, я даже считаю, что это стало в каком-то смысле токсичным, потому что мне казалось, что он словно находится на охоте. Доходило до того, что он испытывал это желание охоты больше, чем я, и именно тогда начиналось давление. В такие моменты я ощущал всю токсичность этой ситуации», – приводит слова Циципаса Tennis Up To Date.

Напомним, Стефанос Циципас перестал тренироваться под руководством своего отца в 2024 году.

Материалы по теме
Циципас назвал Роджера Федерера и Серену Уильямс лучшими игроками в истории тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android