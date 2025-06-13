Стефанос Циципас — об отношениях с отцом: доходило до того, что теннис начинал мешать

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как изменились его отношения с отцом Апостолосом, который являлся его тренером.

«Раньше доходило до того, что теннис начинал мешать слишком сильно, и, как бы это ни звучало плохо, я даже считаю, что это стало в каком-то смысле токсичным, потому что мне казалось, что он словно находится на охоте. Доходило до того, что он испытывал это желание охоты больше, чем я, и именно тогда начиналось давление. В такие моменты я ощущал всю токсичность этой ситуации», – приводит слова Циципаса Tennis Up To Date.

Напомним, Стефанос Циципас перестал тренироваться под руководством своего отца в 2024 году.