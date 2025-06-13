Ана Иванович высказалась о влиянии социальных сетей на теннисистов

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович поделилась мнением о том, как социальные сети влияют на теннисистов.

«Я считаю, что мне повезло, — во время моей карьеры соцсети ещё не были так развиты. Они существовали, но не в таком объёме. Но должна сказать, что я никогда не читала комментарии — и не читаю их до сих пор. У меня просто нет в этом потребности.

Современным игрокам важно понимать: ваша ценность не определяется внешними оценками. Она не зависит от комментария человека, который, может быть, просто сидит дома и смотрит теннис по телевизору. Когда удаётся это отключить и окружить себя правильными людьми — это действительно помогает», – приводит слова Иванович Tennis Up To Date.

Напомним, Ана Иванович завершила профессиональную карьеру в 2016 году.