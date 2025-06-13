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Энди Роддик назвал претенденток на победу в женском турнире Уимблдона

Энди Роддик назвал претенденток на победу в женском турнире Уимблдона
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Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик рассказал, почему считает белоруску Арину Соболенко главным фаворитом Уимблдона-2025.

«Для меня совершенно очевидно, что Аринa — главная претендентка на победу. И я говорю это, несмотря на то что она проиграла два последних финала на турнирах «Большого шлема», — это не повлияет, у неё есть абсолютно всё, что нужно для победы. Из остальных я бы поставил на Рыбакину или Мэдисон Киз. Что касается Гауфф — если она хочет претендовать на титул, ей нужно мгновенно изменить очень многое в своей игре. Нет, чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь: Соболенко — та, кто поднимет трофей», – приводит слова Роддика We Love Tennis.

Напомним, Арина Соболенко проиграла в финале «Ролан Гаррос» – 2025 американке Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

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